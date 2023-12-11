حشود شبابية أمام مدرسة جمال عبد الناصر بالعجوزة للتصويت في الانتخابات

اصطف المئات من الشباب أمام اللجان الانتخابية أمام مدرسة جمال عبد الناصر بالعجوزة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وظهرت حشود شبابية أمام المدرسة في صفين ممتدين لأمتار طويلة تزيد على 50 مترا.

ووقف الشباب منتظرين دورهم للإدلاء بأصواتهم في الفترة المسائية من اليوم الثاني لـ الانتخابات الرئاسية، وتحدثوا للوطن أنهم فضلوا الحضور في اليوم الثاني نظرا لوجود زحام في اليوم الأول ولكنهم تفاجأوا بزحام أيضا وعبروا عن سعادتهم بالمشاركة.

وقال علاء محمود، 32 سنة إنه حضر مع 5 من اصدقائه للتصويت داخل لجنة المغتربين بعد انتهاء عملهم اليوم وأنه يحرص على المشاركة في كافة الانتخابات منذ ثورة يناير وأنه لن يفرط في حقه الدستوري ويختار من يقتنع أنه قادر على الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

والتقط خيط الحديث من علاء صديقه كريم جمال البالغ من العمر 33 سنة، معربا عن سعادته بالمشاركة في الانتخابات: يجب على جميع الشباب الحضور لأننا نحدد مستقبل بلدنا ونختار الأفضل لنا وللمجتمع.

ومن جانبه، قال وائل محمد، 36 سنة، إن الشباب في المرحلة الأخيرة أدرك أن الوطن هو الحصن الرئيسي لنا جميعا لذا تزايد الوعي وبدأ الشباب يشارك في الاستحقاقات الدستورية بكثافة كبيرة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من أمس الأحد حتى غدا الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعاً لها.