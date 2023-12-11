«العربية لحقوق الإنسان»: انتظام سير الانتخابات الرئاسية في يومها الثاني

تواصل المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أعمال الرصد والمتابعة لسير العملية الانتخابية، من خلال فرق الرصد الميدان، وغرفة العمليات المركزية، بالإضافة إلى اللجان الفرعية في المحافظات المختلفة التابعة للمنظمة، وأصدرت بيانا توضح من خلاله أبرز ما تم رصده.

سلاسة سير العملية الانتخابية

ورصد العربية لحقوق الإنسان، سلاسة في سير العملية الانتخابية، بثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والحرص على استعمال استمارات تصويت للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل، كما أكدت أن الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني شهدت احتشادا للمواطنين أمام المقار الانتخابية خاصة محافظة المنيا التي شهدت إقبالا ملحوظا.

كما لفتت العربية لحقوق الإنسان إلى أن عملية التصويت داخل اللجان تسير بانتظام ملحوظ على مدار اليوم الثاني، إلى جانب التأمين المكثف على مقار اللجان ما يحفظ الأمن والنظام، وأشارت إلى تعاون رؤساء اللجان مع المتابعين واستقبالهم لهم، والذي ساعد المتابعين على القيام بمهامهم، وتصدر المشهد داخل اللجان الانتخابية، وتهيئة كافة الأمور لذوي الإعاقات المختلفة وكبار السن، ما يسهل إدلاءهم بصوتهم.

اليوم الثاني بالانتخابات الرئاسية

وقالت العربية لحقوق الإنسان في بيانها، إن اليوم الثاني يشهد شفافية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلا عن حرص الموجودين داخل اللجان على قيام كل ناخب بخطوات الانتخاب الصحيحة، والتأكد من عدم تكرار الانتخاب لنفس الشخص أكثر من مرة واحدة.