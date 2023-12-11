الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»: ننحني للشعب المصري تقديرا لمشاركته الكثيفة بالانتخابات

قال النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، عقب الإدلاء بصوته الانتخابي في لجنة مدرسة الشهيد العميد سرور أحمد سرور بمدينة نصر، إنه لابد أن ننحني إلى الشعب المصري، ونوجه له كل تحية وتقدير واحترام، فلأول مرة منذ زمن بعيد نرى الشعب المصري موجود أمام اللجان الانتخابية، قبل موعد فتحها بساعات، والوقوف في طوابير أمام جميع اللجان.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف «هلال»، لـ«الوطن»، أنه على الرغم من الازدحام أمام اللجان والوقوف في طوابير طويلة فالجميع مقبل على العملية الانتخابية بكل فرح وسرور، وجميعهم على وعي كامل بالمرحلة التي تمر بها مصر وحجم التحديات الكبيرة، ولهذا فهو مشهد انتخابي غير مسبوق، وامتد منذ أمس وحتى اليوم ومستمر إلى الغد.

مشاركة جميع فئات الشعب

وأوضح «هلال» أن هذا المشهد الانتخابي الرائع يجعلني أتباهى بانتمائي لهذه الدولة العظيمة، وأنني ضمن هذا الشعب العظيم الذي تصدر خلاله جميع فئات الشعب المصري للمشهد الانتخابي سواء الشباب أو كبار السن أو السيدات، وأصبح بالفعل كما يطلق عليه البعض «عُرس ديموقراطي».