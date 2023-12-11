ياسر جلال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

حرص الفنان ياسر جلال، على الإدلاء بصوته ومشاركته في انتخابات الرئاسة 2024، إذ أدلى بصوته فى إحدى لجان منطقة السادس من أكتوبر.

وشارك ياسر جلال فى الانتخابات الرئاسية، بلجنته بمحافظة الجيزة، وتحديدا الحي المتميز، القرية السياحية الأولى، بمدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية للغات، قسم أول 6 أكتوبر.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، التي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.