قيادات التنظيم والإدارة بالمحافظات يٌدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أدلى قيادات مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات المختلفة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، التي تشهد تنافسا بين أربعة مرشحين في عرس ديمقراطي، يُمثلون تنوعا سياسيا، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

عملية التصويت

وبعد الانتهاء من عملية التصويت كل في لجنته الانتخابية التابع لها، أشاد قيادات المديريات بإقبال المواطنين على التصويت وهو ما يعكس الاهتمام بالشأن العام، والإيمان بأهمية وضرورة المشاركة الإيجابية لكل أطياف المجتمع في الانتخابات الرئاسية، داعين المواطنين لاستخدام حقهم الذي بالتصويت في الانتخابات والذي كفله لهم الدستور والقانون.

والقيادات الذين قاموا بالتصويت هم، خالد لطفي وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة جنوب سيناء، والدكتور عماد عبدالفتاح وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الأقصر، محمد يوسف الراوي وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة قنا، وجيه عبدالله، وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الفيوم، صلاح حفناوي وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الإسماعيلية، وخالد رمضان وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الإسكندرية، داليا عثمان وكيل مديريه التنظيم والإدارة بمحافظة البحيرة.

المشاركة في الانتخابات

كما شارك في الانتخابات عصام الحناوي بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة سوهاج، وإبراهيم الطوخي وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الدقهلية، وفتحية الديب مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة دمياط، وسهير مكي بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة أسوان، وهشام عبدالله وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الأقصر، وعبير عبد العاطي وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الإسماعيلية، وصابر صلاح مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الغربية.