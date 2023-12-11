رئيس اللجنة العامة برأس البر: إقبال كبير على لجان الانتخابات الرئاسية دون شكاوى

قال المستشار وليد عرابين، رئيس اللجنة العامة بقسم رأس البر بدمياط، إننا لدينا 3 لجان فرعية، بينها لجنة وافدين لأن منطقة رأس البر سياحية مما سهل عملية إدلاء الناخبين الوافدين بأصواتهم.

وأوضح «عرابين» خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن متابعة عمليات التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، ونقلته قناة إكسترا نيوز، أنه انتقل بالأمس واليوم للمرور على اللجان الفرعية وتبين سير العملية الانتخابية وفتح اللجان في موعدها صباحًا، ولم يتلقَ أي شكاوى حتى الآن وهناك إقبال شديد من الناخبين.