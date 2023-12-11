رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق لـ«الوطن»: المشاركة في الانتخابات واجب وطني 

حرص اللواء شريف سيف، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة الشهيد أحمد أبو العينين بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وقال «سيف» خلال تصريحاته لـ«الوطن» إنّ المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على كل مصري، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية التي تجرى خلال الفترة الحالية تعد أفضل عملية انتخابية خلال السنوات الأخيرة.

وتابع رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق: «الانتخابات الرئاسية 2024 تميزت بتنظيم دقيقي للغاية؛ الأمر الذي انعكس عليه بنسبة إقبال كثيرة بمختلف اللجان الانتخابية».