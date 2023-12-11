وصية البابا تواضروس للمصريين في الانتخابات الرئاسية 2024: شاركوا من أجل مصر

كشف الدكتور سامح فخري، كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، عن وصايا البابا تواضروس الثاني بشأن الانتخابات الرئاسية 2024، قائلًا إنَّ كلمة البابا تواضروس حملت دلالات كثيرة ومهمة للشعب المصري أجمع بمسلميه ومسيحيه.

وأضاف كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، خلال لقائه الإعلامي حمدي رزق في تغطية خاصة لقناة صدى البلد للانتخابات الرئاسية 2024، أنَّ البابا تواضروس تحدث عن أنَّ الانتخابات الرئاسية 2024 حق دستوري وقانوني متاح للمواطنين، موضحًا أنَّ البابا أشار إلى ما تواجهه الدولة من مخاطر وتحديات كبيرة.

وأكّد كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، أنَّ البابا طالب المواطنين بالمشاركة في الانتخابات لمواجهة المخاطر التي تحاك بالدولة، مبينًا أنَّ الكنيسة لا تتدخل في السياسة ولا يجب أن تتدخل، مبينًا أنَّ حديث البابا عن الانتخابات الرئاسية، يُعد من الأعمال الوطنية ولا يوجد انحياز سياسي سواء حزبي أو موقف سياسي من جانب الكنيسة من مرشح بعينه.