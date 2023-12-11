حزب الحرية المصري: تيسيرات غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية

ثمن اللواء عبد الرحمن راشد، أمين محافظة القليوبية حزب الحرية المصري، التيسيرات التي قدمتها الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية الانتخاب، وفي مقدمتها تفعيل لجان المغتربين، ووقوف رجال الأمن لتأمين العملية الانتخابية ومساعدة الناخبين، قائلا إنها تيسيرات غير مسبوقة وساهممت في زيادة الإقبال الذي بلغ حتى الآن نسبة 45%.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشاد راشد، بالإقبال الكثيف وغير المسبوق للناخبيين على الإدلاء باصواتهم في صناديق الانتخاب والحشود الهائلة أمام اللجان الانتخابية من كافة الاتجاهات والتيارات السياسية والحزبية والمدنية وأساتذة وشباب الجامعات المصرية والتربية والتعليم وكافة المؤسسات الوطنية والتحالف الوطني للعمل الأهلي وحياة كريمة ومؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب والشيوخ ومتحدي الإعاقة والمثقفين والعمال والفلاح وكبار الأدباء والنقاد والكتاب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بل اقول كافة شعب مصر بكل طوائفه.

العملية الانتخابية

وتابع بأن هذه المشاركة أكبر دليل على الحياة الديمقراطية التي تشهدها مصر، وايضا أكبر دليل علي ثقة الناخبين في العملية الانتخابية ونزاهتها في ظل إدارة القضاء المصري العادل للانتخابات وثقة الشعب المصرى في قيادته السياسية واختيارها رئيسا قادر على إدارة البلاد نحو التقدم والرخاء والتنمية والاستقرار والحفاظ علي الأمن القومي المصري.