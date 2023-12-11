رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

مراسل «CBC» يرصد كثافة الإقبال على التصويت في الانتخابات ببورسعيد

كتب:

شروق مراد
06:35 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
محمد رياض مراسل قناة «CBC»

محمد رياض مراسل قناة «CBC»

قال محمد رياض، مراسل قناة «CBC» من بور سعيد، إنّ هناك إقبالًا كبيرًا في اللجنة رقم 8 للوفدين، وهي واحدة من بين 58 لجنة، تشهد زخمًا من المواطنين في الانتخابات الرئاسية؛ لممارسة حقوقهم الدستورية التي تكفلها الدولة المصرية.

أضاف المراسل، أنّ هناك عددًا كبيرًا من المصريين الوافدين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وسط تشديدات أمنية على أعلى مستوى بمحافظة بور سعيد.

اقرأ المزيد:

إمام مسجد الحسين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

وصية البابا تواضروس للمصريين في الانتخابات الرئاسية 2024: شاركوا من أجل مصر

أعضاء الحوار الوطني يواصلون التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

محافظ الغربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024: واجب دستوري
بقلم شروق مراد