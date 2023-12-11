مراسل «CBC» يرصد كثافة الإقبال على التصويت في الانتخابات ببورسعيد

قال محمد رياض، مراسل قناة «CBC» من بور سعيد، إنّ هناك إقبالًا كبيرًا في اللجنة رقم 8 للوفدين، وهي واحدة من بين 58 لجنة، تشهد زخمًا من المواطنين في الانتخابات الرئاسية؛ لممارسة حقوقهم الدستورية التي تكفلها الدولة المصرية.

أضاف المراسل، أنّ هناك عددًا كبيرًا من المصريين الوافدين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وسط تشديدات أمنية على أعلى مستوى بمحافظة بور سعيد.