الولايات المتحدة: نشعر بالقلق إزاء معلومات حول استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض

قال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم قذائف الفسفور الأبيض، وأضاف أن واشنطن ستسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول العدوان المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي دخل يومه الـ66 اليوم الاثنين، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز» البريطانية للأنباء قبل قليل.

إضراب في الأردن ولبنان تضامنا مع غزة

وشارك عدد كبير من المواطنين في كل من الأردن ولبنان، في إضراب واسع اليوم، استجابة لدعوة عالمية لتنظيم إضراب شامل تضامناً مع غزة، وتم منع العمل في الجهات الحكومية، وعدد كبير من الجهات الخاصة من أجل الضغط على الحكومات لاتخاذ موقف أكثر حسماً تضامناً مع غزة.