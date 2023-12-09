الولايات المتحدة تدين الهجوم على سفارتها في بغداد

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم على سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، حيث تعرضت صباح أمس لقصف صاروخي استهدف محيط السفارة في بغداد، ودعت واشنطن نظيرتها بغداد إلى تقديم مرتكبي القصف على السفارة للعدالة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي لها إن الميليشيات العديدة في العراق تشكل تهديدًا كبيرًا على أمن واستقرار العراق، والجنود الأمريكيين في المنطقة.

السفارة الأمريكية في العراق تتعرض لأقوى هجوم

وتعرضت القواعد الأمريكية في سوريا والعراق اليوم لاستهداف من قِبل الفصائل المسلحة، وبحسب مسئول في الجيس الأمريكي، قال لـ«رويترز»، إن 7 قذائف مورتر سقطت على مجمع السفارة الأمريكية فى بغداد، وهو أكبر هجوم خلال السنوات الماضية، بحسب «سكاي نيوز».

الفصائل المسلحة في العراق تتوعد أمريكا

وكانت الفصائل المسلحة في العراق، توعدت باستهداف مقرات القوات والبعثات الأمريكية والأجنبية في العراق للرد على مساعدة أمريكا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على قطاع غزة.