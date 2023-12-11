عمرو خليل مذيع «القاهرة الإخبارية» يدلي بصوته في لجنة المغتربين

أدلى الإعلامي بقناة القاهرة الإخبارية، عمرو خليل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنة المغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي، في ثان يوم الانتخابات.

وحضر عمرو خليل قبل قليل، إلى لجنة الاقتراع، وأدلى بصوته ليشارك في الانتخابات الرئاسية.

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 كل من: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرموز الانتخابية للمرشحين كالتالي: رمز «النجمة» للمرشح عبدالفتاح السيسي، ورمز «الشمس» للمرشح فريد زهران، ورمز «النخلة» للمرشح عبد السند يمامة، ورمز «السلم» للمرشح حازم عمر.