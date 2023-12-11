حماة الوطن: المشاركة غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية تؤكد الاصطفاف الوطني

أكد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، أن وصول نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات إلى 45% حتى الآن، يكشف حجم وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الدستوري.

استجابة المواطنين لنداء الوطن

وأشاد الحزب باستجابة المواطنين لنداء الوطن والمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤكد حالة الاصطفاف بين كل أبناء الشعب المصري، وحرصهم على مستقبل أفضل للبلاد.

وأوضح أن مشاهد الطوابير أمام صناديق الاقتراع من كل أطياف المجتمع تؤكد تمسك المصريين بحقهم في المشاركة من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء، وللحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية مؤخرا.

توقعات بزيادة نسبة المشاركة خلال الساعات المتبقية

وأكد حماة الوطن، أن التوقعات تشير إلى زيادة نسبة المشاركة خلال الساعات المتبقية من اليوم الثاني وكذلك في اليوم الختامي غدا الثلاثاء.

وجدد الحزب دعوته لجميع المصريين الذين لم يدلوا بأصواتهم إلى ضرورة الخروج والمشاركة في الواجب الوطني، لا سيما وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدور بارز في تسهيل وصول الجميع لصناديق الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابي.

وأكد حماة الوطن، أن كافة قيادات وكوادر وأعضاء الحزب في جميع محافظات الجمهورية يسخرون كافة جهودهم من أجل حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.