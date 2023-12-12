نقابة المهن الموسيقية تعلن قرارات التحقيق مع رضا البحراوي ومحمود الليثي

استدعت نقابة المهن الموسيقية، اليوم، كلا من المطرب رضا البحراوي، والمطرب محمود الليثي، إلى مقر النقابة، وذلك لإجراء التحقيق معهما بشأن العبارات والأمثال والشعارات المتدنية المستخدمة أثناء أداء فقراتهم الفنية والتي تسيء للفن وللقيم المجتمعية، وهي أفعال تستوجب العقاب بموجب مواد القانون رقم 35 لسنة 78 وتتيح للنقابة العامة شطب العضوية.

أسباب استدعاء رضا البحراوي ومحمود الليثي للتحقيق

وتطبيقاً لما أصر عليه النقيب العام الفنان مصطفى كامل منذ توليه المنصب بضرورة الارتقاء بالذوق العام ومحاسبة كل من يتجاوز حدود آداب المهنة.

وأقر كلُّ منهما بالأخطاء التي تم ارتكابها وقدما الاعتذارات عن هذه الأفعال وتعهدا بعدم تكرارها، وانتهت تحقيقات الشؤون القانونية بإدانتهما وتوقيع عقوبات لكلِّ منهما تمهيداً لعرضها على النقيب العام ومجلس الإدارة.

قرارت «الموسيقيين» ضد رضا البحراوي ومحمود الليثي

ثم جاء قرار النقيب مصطفى كامل باستدعائهما إلى مكتبه فور انتهاء التحقيقات، في حضور أعضاء المجلس الفنان حلمي عبدالباقي، والمايسترو محمد أبو اليزيد، والدكتور أحمد أبو المجد، والفنان منصور هندي، والفنان خالد بيومي، وعلى نفس المبدأ الذي أرساه الفنان مصطفى كامل منذ توليه المنصب تم عقد جلسة ودية انتهت بقبول اعتذارهما وتعهدهما كتابياً بعدم التكرار، ووعودهما بتنقية الأجواء وإنهاء حالة المشاحنات فيما بينهما، وبالفعل تم احتواء الأمر.

وأظهر المطربان خالص احترامهما للنقابة العامة وللمناخ العام الذي أصبحت عليه نقابة المهن الموسيقية، وأظهرا روح التسامح والتصالح نزولاً على رغبة النقيب العام.

واكتفى النقيب والمجلس بتوقيعهما على إقرارات وتعهدات بعدم تكرار مثل هذه الوقائع والتصرفات، وخلال الجلسة أكد الفنان مصطفى كامل إصراره على أن تظل النقابة العامة وجمعيتها العمومية أسرة واحدة تحيطها وتحكمها الضوابط والمعايير الأخلاقية وروح الزمالة واحترام قيم المجتمع وعدم خدش حياء أي من أبناء الأسر المصرية.