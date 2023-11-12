تعاون جديد بين رضا البحراوي ومصطفى السعداوي في «الناس»

يتعاون الفنان رضا البحراوي، في عمل غنائي جديد، مع المطرب والملحن مصطفى السعداوي، في عمل غنائي جديد، يحمل اسم «الناس»، على أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة.

ويسجل «البحراوي» و«السعداوي» عملهما الجديد «الناس»، بأحد استديوهات القاهرة، وتم الاتفاق على تقديمها للجمهور خلال أيام قليلة.

ومن ناحية أخرى، انتهى «السعداوي»، من تسجيل أغنيته الجديدة «كل يوم»، بأحد الأستديوهات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة، من كلمات محمد السعداوي وألحان وتوزيع محمد عبدالسلام.

وتعاون «السعداوي» خلال الفترة الماضية، مع عدد كبير من مطربي الغناء الشعبي، ومن ضمنهم رضا البحراوي، أحمد العدوي، محمد عبدالسلام، في أكثر من عمل ما بين التلحين والغناء بالحفلات.

جدير بالذكر، دعم «السعداوي» لاعب الأورج «عبد السلام»، عقب إيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية، ذلك خلال تعليقه عبر حسابه بموقع فيس بوك، مؤكدا على دعمه الشديد للمطرب الشعبي حتى يخرج من أزمته مع النقابة.

وينتظر «السعداوي» إحياء حفل جماهيري، في عدد من المحافظات بصحبة عدد من المطربين.