محافظ جنوب سيناء يبحث خطة توسعة المحلات بالممشى السياحي بشرم الشيخ 

في إطار خطة تطوير الممشى السياحي بطريق السلام بمدينة شرم الشيخ، والترويج للأنشطة، وإضافة أنشطة آخرى متنوعة تناسب مختلف الأذواق، وزيادة الجذب السياحي للمنطقة، تفقد اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، نموذجا لتوسعة بعض المحلات بالممشى السياحي بطريق السلام بمدينة شرم الشيخ، لاستيعاب إضافة بعض الأنشطة المختلفة، ومقترح إنشاء طريق خلف المحلات لتسهيل الوصول لجميع المحال التجارية بالممشى، وإقامة منطقة خدمية وباركينج ومواقف للسيارات خلف المحلات.

وقام ياسر أبو الزين رئيس مجلس إدارة صني جروب للتطوير العقاري، بشرح النموذج أمام الحضور، ورافق المحافظ خلال الجولة، اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.