عاجل.. بعد استهداف سفينة في اليمن.. «الحوثيون» يعلنون عن مفاجأة خلال الساعات

تطورات متلاحقة، شهدتها منطقة الشرق الأوسط، على خلفية عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، ضد قطاع غزة ردا على «طوفان الأقصى»، في 7 أكتوبر الماضي، وما صاحبها من دخول فصائل مسلحة بالعراق واليمن، على خط المواجهة، باستهداف القواعد الأمريكية في العراق وسويا، والسفن الإسرائيلية والأمريكية في البحر الأحمر.

ومنذ ساعات قليلة، أعلنت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن حريق على متن إحدى السفن قرب باب المندب، ناصحة السفن بتوخي الحذر.

وكانت جماعة أنصار الله «الحوثيون»، توعدت باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، وتلك التي تقوم بتشغيلها أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم القوات التابعة لجماعة أنصار الله «الحوثيون»، العميد يحيى سريع، إن القوات ستصدر خلال الساعات القادمة بياناً مهماً، وفقا لما ذكرته وكالة «سبأ» اليمنية الناطقة باسم الحوثيين في «صنعاء».

الحادث وقع على بعد 15 كيلو من الحديدة غربي اليمن

وأشارت وسائل إعلام، إلى وقوع حادث أمني ضد سفينة على بعد 15 كيلو من مدينة الحديدة غربي اليمن، مضيفة إن صاروخا من طراز كروز تم إطلاقه من غرب الميناء على سفينة إسرائيلية.

وفي نوفمبر الماضي، احتجزت جماعة أنصار الله «الحوثيين»، سفينة تحمل اسم «جالكسي ليدر» مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنجر في نوفمبر الماضي، ردا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، تعرض سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية لهجمات في البحر الأحمر.

«الحوثيون» يحذرون جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية

وفي 9 ديسمبر الجاري، أعلنت القوات التابعة لجماعة أنصار الله«الحوثيين»، منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، وقال العميد يحيى سريع، في بيان، إن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل ستكون هدفاً مشروعاً للقوات، محذراً جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وأضاف سريع، أن القرار جاء نتيجة لاستمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار بحق غزة، مشيرا إلى أن القوات حريصة على استمرار حركة التجارة للدول والسفن كافة، عدا المرتبطة بالإسرائيلي أو التي تنقل البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية.