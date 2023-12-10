عاجل.. الحوثيون يستهدفون الفرقاطة الفرنسية «لانجدوك» في البحر الأحمر

كشفت هيئة الجيوش الفرنسية، في بيان منذ قليل، أن طائرتين مسيرتين انطلقتا نحو الفرقاطة الفرنسية متعددة المهم «لانجدوك» في البحر الأحمر، انطلاقا من سواحل اليمن، في إشارة إلى جماعة أنصار الله الحوثيين، وفقما نقلت قناة «سكاي نيوز».

لكن هيئة الجيوش الفرنسية أكدت أن فرقاطتها متعددة المهام العاملة في البحر الأحمر اعترضت الطائرتين المسيرتين ودمرتهما، في عملية تأتي بعد إعلان جماعة الحوثيين حظر جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، وحذرت جميع شركات الشحن من التعاون مع «تل أبيب».

تحركات أمريكية لإنشاء قوة بحرية لحماية الملاحة في البحر الأحمر

وتأتي تلك التطورات في وقت تسعى الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع شركائها إلى إنشاء قوة دولية بغرض حماية الملاحة في البحر الأحمر، في ظل التهديدات التي توجهها جماعة الحوثيين باستمرار للسفن العابرة في تلك المنطقة.

وبحسب تصريحات لمسؤول في وزارة الدفاع الأمريكي، فإن واشنطن تسعى إلى تشكيل تحالف يضم 40 دولة وستشمل مساحة 3 ملايين ميل من المياه الدولية، وذلك لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

واشنطن تسعى لمنع تمدد صراع غزة

وقد كثفت جماعة الحوثيين هذه العمليات منذ بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة الذي أوقع عشرات الآلاف بين شهداء ومصابين، وقد انضمت إلى تلك العمليات التي تستهدف حلفاء إسرائيل مجموعات أخرى في سوريا والعراق.

وتجري واشنطن في هذا السياق اتصالات عدة بكثير من القوى الإقليمية للتحذير من مغبة توسع الصراع الدائر في قطاع غزة وتمدده إلى جبهات جديدة، كما حذرت من استغلال بعض الأطراف الإقليمية الصراع في القطاع من أجل توسيع نطاقه والاستفادة منه.

وفي إطار تحركاتها لمواجهة مثل هذه العمليات، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه باتخاذ الجيش الأمريكي ما يلزم من قرارات للتصدي لكل التهديدات التي تطال المصالح والأفراد والقواعد الأمريكية في المنطقة لا سيما سوريا والعراق.