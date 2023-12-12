البحرية البريطانية تنشر صورة لموقع سفينة استهدفها الحوثيون في باب المندب

نشرت هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للبحرية البريطانية، اليوم، عبر حسابها الرسمي بموقع إكس «تويتر سابقا»، خريطة لموقع الحادث الذي تعرضت له سفينة في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للبحرية الملكية البريطانية، تلقيها بلاغاً بوقوع هجوم استهدف سفينة قرب باب المندب قبالة سواحل اليمن، مشيرة إلى اشتعال النيران بها، فيما لم تكشف عن جنسية السفينة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».

وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للبحرية الملكية البريطانية، في بيان، أن السلطات تحقق في الهجوم، مشيرة إلى أن جميع أفراد طاقم السفينة بخير.

وفي وقت لاحق، أوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للبحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغاً بأن كياناً عرّف نفسه بأنه البحرية اليمنية، وجه سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني.

وردا على استمرار عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، توعدت جماعة أنصار الله «الحوثيون» في «صنعاء»، باستهداف جميع السفن التي تحمل علم الاحتلال الإسرائيلي، أو التي تقوم بتشغيلها أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.