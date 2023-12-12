الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه بقصف وأحزمة نارية كثيفة شمال ووسط غزة كتب: حسن سمير 04:46 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 غزة - أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل، بأن الاحتلال ينفذ أحزمة نارية كثيفة شمال ووسط قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: ارتفاع عدد شهداء غزة ومناوشات بين نتنياهو وزعيمة المعارضة في الكنيست فتح معبري نيتسانا وكرم أبو سالم لدخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة شهداء في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل يؤوي نازحين جنوبي قطاع غزة اشتباكات بين الفصائل وجيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة صحفي فلسطيني لـ«قصواء الخلالي»: الأوضاع في قطاع غزة تزداد صعوبة بفعل جرائم الاحتلال غزة فلسطين جيش الاحتلال بقلم حسن سمير