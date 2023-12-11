صحفي فلسطيني لـ«قصواء الخلالي»: الأوضاع في قطاع غزة تزداد صعوبة بفعل جرائم الاحتلال

قال عاهد فروانة، الكاتب الصحفي الفلسطيني، إن الأوضاع في قطاع غزة تزداد صعوبة، بفعل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق قطاع غزة، ولا تترك أي منطقة بما فيها التي تقول عنها أنها آمنة.

وأضاف «فروانة»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن القصف يطال للمناطق التي يزعم الاحتلال بأنها الآمنة، ولا سيما مدينة رفح الفلسطينية على سبيل المثال، والتي أعلن الاحتلال كذبا أنها منطقة آمنة وأجبر عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني على النزوح لأقصى جنوب القطع بفعل القصف والتدمير الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال.

وأشار إلى أن مدينة خان يونس يوجد بها العدد الأكبر من الغارات والقصف والقتل نتيجة ما تقوم به قوات الاحتلال من اجتياح بري لعدد من الأحياء في مدينة غزة، ولاسيما حي الشجاعية والزيتون وغيرها من الأحياء، بجانب محاصرة مخيم جباليا في شمال القطاع، والذي يعد أكبر كثافة سكانية على الصعيد العالمي، وهو أكبر مخيمات قطاع غزة.