وزيرة البيئة: مصر تسعى لزيادة قدرتها على التكيف مع قضايا المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن موقف الدول النامية ومنها مصر من الوقود الأحفوري هو المضي في مسار الانتقال العادل، موضحة أن إقرار اتفاق باريس للمسئولية المشتركة متباينة الأعباء وضرورة تحديث خطط المساهمات الوطنية المحددة للدولة وإتاحة وسائل التنفيذ، دفع مصر لاتخاذ خطوات مهمة في وقت حرج، حيث قامت مصر بتحديث خطة مساهماتها الوطنية ورفع الطموح لزيادة حصة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى 42% بحلول 2030 بدلا من 2035.

وأضافت ياسمين فؤاد، من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 حتى مؤتمر المناخ COP28، في جلسة غير رسمية على هامش مشاركتها في مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بمدينة إكسبو دبي بالإمارات العربية، أنه فيما يخص تمويل المناخ أصدرت مصر عدد من الحوافز لتشجيع إشراك القطاع الخاص في التوسع في الطاقة المتجددة.

وأكدت «فؤاد»، أن مصر مثل سائر الدول تسعى لزيادة قدرتها على التكيف، لذا حدثت الجزء المتعلق بالتكيف في خطة مساهماتها الوطنية، والعمل الحثيث لتنفيذ مداخلات للتكيف، وأفضل مثال على ذلك اطلاق مشروعات رابطة الغذاء والمياه والطاقة، لمواجهة تحدي الأمن الغذائي والمائي للدولة المصرية، وتم حشد 15 مليار دولار أمريكي من البنوك التنموية للسنوات الثلاث القادمة لتنفيذ مشروعات المياه والغذاء، بما يمثل 10% من المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية.