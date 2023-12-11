وزيرة البيئة: المجتمعات المحلية الأقدر على مواجهة التغير المناخي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة النقاشية التي نظمتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، حول تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود وتوطين استراتيجيات التكيف محليًا.

أكدت وزيرة البيئة أهمية الجلسة في وقت حرج تزامنا مع آخر 48 ساعة للمفاوضات قبل الخروج بالنص النهائي لمؤتمر المناخ COP28، ووقت مهم للدول النامية والقارة الأفريقية والدول العربية والتى تُعد الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ، ليتحقق حلم يراودها لسنوات للخروج بهدف عالمي للتكيف.

وأوضحت أن المواطنين بما لديهم من تراث معرفي هم العامل الأهم في المضي قدما من الخطط الوطنية للتكيف وصولا للمداخلات العالمية، فالمجتمعات المحلية هم الأقدر على إعطاء أدلة لأفضل طرق المواجهة والتكيف مع آثار تغير المناخ، مشيرة إلى ضرورة أن تفتح الدول شراكات متعددة الأطراف في خططها الوطنية للتكيف، لضمان إعطاء الأولوية للمناطق والمجتمعات المحلية الأكثر تضررا.