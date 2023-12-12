عودة الطوابير للجان المرج الانتخابية مع استئناف التصويت بعد الراحة (صور)

شهدت مقار اللجان الانتخابية بدائرة المرج؛ عودة الطوابير من جديد بعد استئناف عمليات التصويت، عقب ساعة إستراحة القضاة، والمحدد لها من الساعة 3 إلى الساعة 4 عصرا، فمنذ الساعة الـ3 والنصف بدأ توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وشهد محيط مدرسة محمد فريد الابتدائية بالمرج الغربية، طابورا طويلا من الناخبين أغلبهم من السيدات الشابات واللاتي انتظرن أمام اللجنة لحين انتهاء ساعة الاستراحة والبدء في عمليات التصويت.

كما شهد محيط مدرسة محمود شكري بمنطقة المرج تواجد أعداد جيدة من الناخبين أمام المدرسة التي تضم لجنتين فرعيتين، وهو ذات الحال بمدرسة علي بن أبي طالب والتي تضم لجنة انتخابية.

فيما استمر توافد الناخبين على مدرسة أم المؤمنين الثانوية التجارية، والتي امتدت الطوابير أمامها لبضعة مترات، وهو ذات الحال بمدرسة المرج الثانوية بنات، ومدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية، ومدرسة خالد بن الوليد، كما شهد محيط نادي المرج، والذي يتواجد به 4 لجان فرعية.

ووفقا لهدايت إدريس، أمين عام حزب حماة الوطن بالمرج، فإن عدد الناخبين بدائرة المرج التي يبلغ مساحتها نحو 25 كيلو مترا مربعا، يبلغ نحو 500 ألف مواطن تم توزيعهم على 48 لجنة فرعية موجودة بـ19 مقرا انتخابيا بالإضافة للجنتين للوافدين والمغتربين.