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انتخابات المصريين بالداخل

أحمد الدريني يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

كتب:

علي سمير
04:26 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الكاتب والإعلامى أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الكاتب والإعلامى أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أدلى الكاتب والإعلامى أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، في اللجنة الانتخابية بمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك في ثالث أيام التصويت.

يُذكر أن اليوم الثالث للتصويت، شهد إقبالا كبيرا من مختلف فئات الشعب المصري على صناديق الاقتراع، وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات، على تقديم العديد من التيسيرات الجديدة والمهمة للناخبين، كإتاحة معرفة اللجنة الانتخابية بسهولة ويُسر على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتخصيص رقم للاتصال عليه عبر الهاتف المحمول، وهو 5151 لمعرفة اللجنة الانتخابية.

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بقلم علي سمير