عضو بالنواب: إقبال المصريين على التصويت في الانتخابات رسالة لأعداء الوطن ببقاء دولة 30 يونيو

قال النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، إن تصويت المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية رسالة لأعداء الخارج بأن دولة 30 يونيو التي طهرت مصر من الإرهاب والفوضى لا تزال باقية وقوية، والجميع يدافع عن مدنية مصر والجمهورية الجديدة.

العالم أدرك مدى عظمة الشعب المصري

وأضاف عبدالقادر، أن العالم أدرك مدى عظمة الشعب المصري وقدرته على الاختيار والتخطيط للمستقبل عبر النزول للمشاركة بكثافة وقوة للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا: مارثون للديمقراطية والاحتفال بالتطور السياسي الذي تعيشه مصر وقدرتها على إتمام كافة الاستحقاقات في وقتها دون أي تأخير.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية 2024 الأهم في كافة الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر لأنها تأتي وسط ظروف صعبة ومعقدة تمر بها منطقة الشرق الأوسط، ووسط ظروف دقيقة للأمن القومي المصري مع تفاقم الأوضاع في قطاع غزة.

نزول المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن نزول المصريين بكثافة للتصويت في انتخابات الرئاسة استمرار للدور التاريخي الناجح الذي حققته الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في تحرير مصر من براثن الإرهاب وإفشال مخططات قوى الشر والإرهاب والظلام في سيناء والتصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي بخصوص تهجير الفلسطينيين.

وأعرب عبد القادر، أن المصريين قالوا للعالم أجمع «كلنا وراء الدولة والاستقرار، والشعب المصري العظيم لن يتردد لحظة في مواجهة جميع المخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية ويدافع عن نهضتها وروحها».

واختتم بأن الانتخابات الرئاسية في مصر، أرسلت صورة أبهرت العالم من خلال التصويت في مشاهد حضارية بانتخابات تعددية حرة.