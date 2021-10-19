النواب يرفض رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر: «شبهة كيدية»

رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لتوافر شبهة الكيدية.

مناقشة طلب رفع الحصانة

وشهد المجلس لأول مرة منذ تشكيله فى الفصل التشريعى الثانى ،مناقشات واسعه وذلك على خلفية مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب النائب العام بالأذن بطلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر .

مجلس النواب يعطي الكلمة للنائب

كانت البداية حينما حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي على أعطاء الكلمة للنائب تامر عبد القادر للتعبير عن موقفه .

قال النائب تامر عبد القادر انا نائب منذ الدورة الماضية نجحت على اكتاف الشعب المصرى ،بخدم كل الناس والبى غالبية طلبات اهالى دائرتى واعمل مع جميع الوزارات لإنهاء طلبات المواطنين .وكثيرا ما نتعرض لمكائد ولكن الله يظهر الحقائق التى يدبرها أهل الشر .واكد النائب تامر عبد القادر أن هذة الخصومات نتيجة خصومات سياسية فى الشارع .

وطلب بعدها لأول المستشار الدكتور حنفي جبالي لاول مرة فى دور الانعقاد الثانى ،خروج النائب تامر غبد القادر من القاعه ليدلو النواب برايهم فى الموضوع .

وامتثل النائب تامر عبد القادر للقرار ،وخرج من القاعة .

وأعلن كلامن النائبين على عبد الونيس وهاني اباظه موافقتهما على الرأى الذى أنتهت اليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برفض طلب النائب العام بالإذن بطلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر .

وقال النائب المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،والذى عرض التقرير :أن اللجنة درست وبحثت الأمر الذى اخد كفايته وانتهت اللجنة امس بعد بحث وتدقيق وقرار اغلبية النواب برفض طلب رفع الحصانة .

وقال النائب احمد الشرقاوى عضو لجنة الشئون التشريعية :ان اللجنة تبينت وجود خطأ فى الإجراءات ،وهناك وجود شبهة كيدية ووجود عيب جوهرى فى الإجراءات .وشدد النائب أحمد الشرقاوى على ضرورة إجراء تعديل فى قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب بحيث أنه حال التسجيل لأحد النواب للتحقق من واقعه مخالفة للقانون يجب اخطار هيئة مكتب المجلس وبشكل سرى ..ووافقة الرأى المستشار الدكتور حنفي جبالي مؤكدا أن الامر جدير بالبحث وسنبحثها فى هيئة مكتب المجلس .

وقال النائب أشرف رشاد رىيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن :أن الأمر الذى نناقشه الأن لاتخص الاغلبية لكنها تخص نائب فى مجلس النواب، وتحوى على فكرة اكبر وهى الحصانة التى يحصل عليها النواب بهدف خدمة الناس، واشار النائب اشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى توافر الكيدية بشكل كامل، بحسب قوله.

وقال النائب اشرف رشاد : استمعنا إلى عدد من التسجيلات ،دون النظر إلى وجود حصانه يتمتع بها النائب، وقال: نرفض طلب رفع الحصانه عن النائب تامر عبد القادر لوجود شبهة الكيدية ،لاسيما أننا استمعنا إلى النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ،والذى فند ووضح عددا من الأمور بشأن النائب الوفدى تامر عبد القادر.