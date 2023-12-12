«الخارجية» تؤكد رفض مصر لمحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة طوعا أو قسرا

تعقيبًا على التصريحات التي أدلى بها وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بشأن تشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة للهجرة خارج القطاع، أعاد السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، التأكيد على موقف مصر الرافض جملةً وتفصيلاً لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعي أو قسري.

الممارسات الإسرائيلية في غزة انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن كل الممارسات الإسرائيلية على الأرض تؤكد النوايا الإسرائيلية لفرض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.

أكد المتحدث باسم الخارجية، أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، تعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع مسؤوليات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للمادة 49 من اتفاقيات جنيف، مطالبًا إسرائيل بالتوقف الفوري عن قصف واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وفرض ظروف وأوضاع إنسانية تجعل من القطاع منطقة غير قابلة للحياة الآمنة والمستقرة للفلسطينيين.