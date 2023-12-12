«أبناء مصر»: أحداث غزة دفعت المواطنين للإقبال على صناديق انتخابات الرئاسة

قال المهندس مدحت بركات رئيس حزب «أبناء مصر»، إن الانتخابات الرئاسية شهدت حشودا كبيرة من الناخبين، الذين سطروا ملحمة تاريخية كبرى أمام صناديق الاقتراع على مدار الثلاثة أيام، في الانتخابات الرئاسية 2024.

أضاف «بركات»، أن المصريين رسموا مشهدا كبيرا في حب الوطن، بالاحتشاد أمام صناديق الاقتراع.

أشار رئيس حزب «أبناء مصر»، إلى أن أحداث غزة، دفعت المصريين ليكونوا على قلب رجل واحد في مشهد الانتخابات الرئاسية، لاختيار من يمثلهم ومن يدافع عن وطنهم.