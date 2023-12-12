تصريح صادم لنتنياهو بشأن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.. ماذا قال؟

نشر رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، قال فيه إنه يوجد خلاف بين واشنطن وتل أبيب حول المرحلة التي تلي الحرب الحالية على غزة.

الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في دعم إسرائيل

وأوضح نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء الذي يصاف اليوم الـ 67 للحرب الإسرائيلية على غزة، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في دعم إسرائيل في أهدافها التي تتركز في القضائ على الفصائل الفلسطينية والعمل على استعادة المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

رفض عودة السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة

وكشف نتنياهو، عن رفضه تأييد عودة السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بقيادة الرئيس محمود عباس لحكم قطاع غزة، مرددا :«لن تكون حماسستان ولا فتحستان» في إشارة إلى حركة فتح التي ينتمي إليها الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس أبو مازن.

بداية الحرب على غزة

وتنفذ دولة الاحتلال الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية» على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر بعد ساعات من تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى والتي لم تتكن تتوقعها إسرائيل، وارتفع عدد شهداء فلسطين في القصف الإسرائيلي لليوم الـ 67 على غزة إلى أكثر من 18 ألف شخص من بينهم 8000 شخص وأكثر من 6000 سيدة فيما سقط من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1550 شخص.