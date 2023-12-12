«هآرتس» تكذب جيش إسرائيل بشأن الجنود المصابين: المعلن 15% فقط من العدد الحقيقي

تشهد إسرائيل جدلًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية بشأن الأعداد الحقيقية للجنود المصابين من جيش الاحتلال في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ففي حين يعلن رسميًا عن أرقام محدودة للإصابات، تؤكد تقارير أخرى أن الأعداد أكبر من ذلك بإسرائيل.

في هذا السياق، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن أعداد القتلى والمصابين من جيش الاحتلال المسجلة في سجلات المستشفيات تشير إلى أنها أكبر من المعلنة بكثير، فأحد مراكز العلاج في عسقلان كشف عن علاج 1949 جنديًا فقط داخله، بينما كانت الإحصائية التي تعلن رسميًا أن إجمالي عدد المصابين حوالي 1500.

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أعداد المصابين 15% فقط مقارنة بالعدد الحقيقي

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، وفق ما نقل موقع قناة «فرنس فانكاتر»، اليوم، إن الرقم الذي أعلنه جيش الاحتلال لا يشكل إلا 15% فقط من مصابي جيش الاحتلال الذين تلقوا العلاج بالفعل في المراكز الطبية المختلفة.

ونشرت الصحيفة عديدًا من تقارير سجلات المستشفيات التي تشير إلى التفاوت الواضح بين الأعداد التي يتم الإعلان عنها من قبل الجيش، وأولئك الذين يخضعون للعلاج بالفعل، مؤكدة أن عدد المصابين يصل إلى حوالي 4600 شخص على الاقل في الفترة من 7 أكتوبر وحتى أمس الأول.

وبحسب تقرير قناة «فرانس فانكاتر» فإن إخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين من قبل جيش الاحتلال؛ ربما يكون سببه محاولة الحفاظ على الروح المعنوية سواء للجنود الإسرائيليين لا سيما للقوات البرية المشاركة في العمليات بالقطاع.

هجوم 7 أكتوبر المباغت

وفي مطلع الشهر قبل الماضي وتحديدًا يوم السابع من أكتوبر سقط مئات الإسرائيليين بين قتلى ومصابين إثر هجوم مفاجيء للفصائل الفلسطينية من داخل مستوطنات غلاف غزة لأول مرة، كما تمكنت الفصائل من احتجاز عشرات الجنود والمدنيين من الإسرائيليين في إطار عملية طوفان الأقصى.

ومن ذلك الوقت تواصل إسرائيل عملياتها المكثفة على القطاع والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، إلا أنها حتى الآن لم تحقق أهدافها الرئيسية من العملية وهي مقتل يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة والقضاء على حركة حماس واستعادة المحتجزين.