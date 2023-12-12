رياضيو السباحة بالزعانف ببورسعيد: الانتخابات تكتب تاريخا جديدا

أغلقت مقار انتخابات الرئاسة في محافظة بورسعيد بعد أن شهدت بعضها استمرار التصويت بعد التاسعة مساءً لتكدس الناخبين في الساعة الأخيرة.

وشهدت الانتخابات الرئاسية التي أقيمت على مدار 3 أيام مشاركة فعّالة من لاعبي ومدربي رياضة السباحة بالزعانف في بورسعيد.

وأبدى إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، فخره بمشاركة الرياضيين ببورسعيد في الانتخابات الرئاسية 2024، وتلبية نداء الوطن من أجل مستقبل أفضل للأجيال الجديدة.

مستقبل جديد

وأضاف حمص أن المشاركة الإيجابية هي من تصنع مستقبل جديد عامر بالأمل ، مشيرًا إلى أنه سبق وقد نظمت منطقة بورسعيد مهرجانًا للبراعم منذ أيام تحت شعار في حب مصر لغرس حب الوطن والانتماء في قلوب اللاعبين الصغار.

حب الوطن

وأكد رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ أن حب الوطن جهاد يحتاج كل تعب من أجل كتابة تاريخ جديد يفخر به الأجيال.