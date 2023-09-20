الغوص مع السلاحف البحرية ينعش السياحة في مرسى علم

السباحة مع السلحفاة البحرية واللعب معها تحت الماء من الأمور التي جذبت آلاف السياح من مختلف أنحاء العالم من جنسيات مختلفة للاستمتاع بشواطئ مرسى علم الخلابة والرحلات البحرية والغطس والسنوركل والسباحة مع الدلافين والسلاحف.

فنادق مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية هائلة

كشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية هائلة تزامناً مع توافد آلاف السياح الأجانب عبر عشرات رحلات الطيران يوميا، حيث جذبت شواطئ مرسى علم السياح الأجانب من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالشواطئ الخلابة وممارسة السنوركل والغطس والسباحة مع السلحفاة ومداعبتها والتقاط الصور التذكارية.

السلحفاة جالبة للسعادة

وأكد عثمان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السياح يأتون من بلادهم خصيصا إلى مرسى علم لممارسة رياضة الغوص ومشاهدة خلالها السلاحف البحرية النادرة، والسباحة معها، وأكثر السياح وصولا هم البولنديون والإيطاليون والألمان والفرنسيون.

السلاحف تجذب السياح

ويوضح حسن الطيب، الخبير البحري ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، أن آلاف السياح يقبلون على مرسى علم والتي تضم أفضل شواطئ في العالم ويأتون من بلادهم خصيصًا لممارسة رياضة الغوص والسباحة مع السلاحف.

مواقع السلاحف في شواطئ مرسى علم

وأكد الطيب أن شواطئ مرسى علم تضم أفضل مواقع السلاحف في العالم وصنفت أفضل شواطئ العالم طبقا لموقع تريب أدفايزر العالمي مثل؛ شواطئ مرسى مبارك والتي تضم عددا من السلاحف النادرة وشواطئ أبو دباب وشرم اللولي وشاطئ النيزك وشاطئ حنكوراب وشاطئ القلعان.

ولفت إلى أن طول السلاحف البحرية قد يتجاوز 1.5 متر ووزنها يتجاوز 200 كيلوجرام وتعيش حتى عمر 70 عاما.