يوم تاريخي لفلسطين.. الأمم المُتحدة تصوت لصالح قرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جلسة طارئة بشأن الحالة الإنسانية في قطاع غزة، وصوتت الجمعية لصالح قرار بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وحسب بيان نشرته cnn، صوتت الجمعية بأغلبية مكونة من 153 دولة لصالح القرار، بينما صوتت 10 دول ضده وامتنعت 23 دولة عن التصويت.

ودعت الجمعية لوقف فوري لإطلاق النار، وامتثال جميع الأطراف للقوانين الدولية، كما أوصت بإطلاق سراح الرهائن فورًا، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية لهم.

وأشار التقرير، إلى أن التصوير في الجمعية العامة ليس مُلزمًا على عكس قرار مجلس الأمن، وليس له أهمية سياسية، وينظر إليه على أنه يتمتع بثقل أخلاقي أكثر.

ومنعت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، صدور قرارا مماثلا في مجلس الأمن، واستخدمت حق النقض «الفيتو» ضد القرار، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس المكون من 15 عضوا.

ورفضت إسرائيل، بدعم قوي من واشنطن، الدعوات لوقف إطلاق النار، على الرغم من أنها وافقت في السابق على هدنة مدتها 7 أيام لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.