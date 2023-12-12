أول تعليق من إدارة بايدن على إغراق الاحتلال الإسرائيلي أنفاق غزة

كشفت صحيفة معاريف الناطقة باللغة العبرية واسعة الانتشار في إسرائيل، أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حذرت الإسرائيليين من كارثة، في حال الاستمرار في العملية العسكرية لإغراق أنفاق الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فماذا قالوا؟

تحذير إدارة بايدن للإسرائيليين

وبحسب الصحيفة العبرية، فأن إدارة بايدن حذرت المسؤولين الإسرائيليين، من أن البدء في عملية إغراق الأنفاق الخاصة بالفصائل الفلسطينية في قطاع غزة باستخدام مياه البحر، قد يؤدى إلى كارثة تدمير مصادر المياه العذبة في القطاع، ما يجعل المواطنين أمام كارثة محققه وهي ندرة المياه.

وأضافوا أن استخدام تلك التقنية، قد تؤدى إلى أزمة جديدة فيما يتعلق بالزراعة، وتلف المحاصيل الزراعية.

بدء إغراق الأنفاق في غزة

يأتي هذا بعد أن كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن الجانب الإسرائيلي بدأ بالفعل في ضخ مياه البحر، لإغراق الأنفاق في قطاع غزة.

ورفض المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال، التعليق على بدء عملية إغراق الأنفاق، مؤكدًا أن تلك العملية سرية، ولا يمكن التعليق بشأنها.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فأن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تستخدم تلك الأنفاق، لمناورة المقاتلين في ساحة المعركة، فضلا عن استخدامها في تخزين الأسلحة والذخيرة وحتى الصواريخ.