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وزير خارجية روسيا: إسرائيل تسوي أحياء كاملة في غزة بالأرض

كتب:

هانى حسن
11:18 ص | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
وزير الخارجية الروسي

وزير الخارجية الروسي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا تدعم أي مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف لوقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

الدول الغربية لا تريد إقامة دولة فلسطينية 

وأشار وزير الخارجية الروسية في تصريحات له إلى أن الدول الغربية على ما يبدو لا تريد إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف لافروف أن روسيا لا يمكنها أن تقبل الأساليب الإسرائيلية ضد الفصائل الفلسطينية والتي تتسبب في معاناة المدنيين، لافتا إلى أن إسرائيل تسوي أحياء كاملة في غزة بالأرض والوضع كارثي.

 

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بقلم هانى حسن