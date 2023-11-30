المتحدثة باسم «الخارجية الروسية» تمازح «لافروف».. السر في رقم 17

يعيشون وسط الثلوج، حباهم الله ببنية قوية للتكيف والتأقلم مع الظروف الجوية القاسية، إنهم مواطنو روسيا الاتحادية، الذين يوصفون بحبهم للمُزاح والحكايات الفكاهية، إذ أن الروس بطبعهم يقدرون الدعابة وروح الفكاهة، ويعرفون كيف يضحكون على أنفسهم، كما يدرج مواطنو روسيا الاتحادية، في أحاديثهم مقتطفات من الأفلام الشعبية، خاصة الكوميديا السوفيتية.

مشاهدة الأفلام السوفيتية المشهورة لفهم نكات الروس

ولفهم نكت وفكاهات مواطني روسيا الاتحادية، ينبغي مشاهدة الأفلام السوفيتية المشهورة على سبيل المثال: «موسكو لا تؤمن بالدموع» و«الأسيرة القوقازية»، وشهدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، مزحة من جانب الناطقة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، مازحة، حول وزير خارجيتها سيرجي لافروف، المشارك في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مقدونيا الشمالية.

وانطلق اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي تضم في عضويتها 57 دولة، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبل.

وحمل وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، رقم 17 في ترتيب المتحدثين في الاجتماع، فأعطت زاخاراوفا، مزحة حول الأمر، وقارنت المسؤول الروسي بلاعب الهوكي الأسطوري السوفيتي فاليري خارلاموف، الذي كان يحمل نفس الرقم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

فاليري خارلاموف اكتسب شهرة عالمية في 1972

فاليري خارلاموف، لاعب الهوكي السوفيتي الأسبق، الذي كان يرتدي الرقم 17، واكتسب شهرة عالمية بتسجيله هدفين في المباراة الأولى من سلسلة السوبر بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وكندا في عام 1972 في مدينة مونتريال، وفا الاتحاد السوفيت في هذه المباراة بنتيجة فاز 7-3.

كما عرضت دور السيينما في روسيا فيلما في عام 2013، حمل اسم« الأسطورة رقم 17»، وقالت زاخاروفا، في حديثها على الهواء على قناة «روسيا 1»، إن لافروف تحدث في مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا باعتباره الرقم 17، مضيفة: «نفس الأسطورة رقم 17 الذي سيقاوم المقاطعة الزائفة من قبل الدول الخمس العدوانية» على حد تعبيرها.

كما وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بسخرية، بولندا وجمهوريات البلطيق الثلاث «ليتوانيا-لاتفيا-إستونيا»، وأوكرانيا بلعبة «الهوكي ضد الخمسة».