استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفل من ذوي الهمم في العدوان الإسرائيلي على جنين

صرح مدير مستشفى جنين الحكومي باستشهاد 7 فلسطينيين إثر العدوان الإسرائيلي، بينهم طفل من ذوي الهمم الاحتلال وصوله إلى المستشفى للعلاج.

وأضاف مدير مستشفى جنين الحكومي، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» أنَّ قوات الاحتلال تعوق عمل سيارات الإسعاف في جنين ومخيمها مما زاد الوضع الصحي سوءا.

وتابع أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض الحصار على المستشفى وتقتحم المدينة ومخيمها.