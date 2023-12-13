بدء توافد الفنانين على الغردقة لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وصل منذ قليل عدد من الفنانين إلى مطار الغردقة؛ استعدادا لانطلاق الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي المقرر له غد الخميس.

ووصل كل من الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي وشقيقتها داليا، وكذلك نسرين طافش وجمال سليمان وهشام عاشور ونجلاء بدر وإنجي المقدم والمخرج يسري نصر الله.

تفاصيل مهرجان الجونة

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تنطلق فعاليات دورته السادسة غدا الخميس، وتستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.