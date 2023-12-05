إدارة مهرجان الجونة ناعية ناهد فريد شوقي: من عائلة فنية عريقة

أصدرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي بيانا نعت فيها المنتجة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراعٍ مع المرض.

بيان من إدارة مهرجان الجونة السينمائي

وجاء خلال البيان: «ينعى مهرجان الجونة السينمائي، بكل حزن وأسى، المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، عن عمر 73 عامًا.. ناهد من عائلة فنية عريقة، فهي ابنة فريد شوقي وهدى سلطان، وأرملة المخرج مدحت السباعي، ووالدة الممثلة ناهد السباعي، وأخت الممثلة رانيا فريد شوقي».

مهرجان الجونة ينعى ناهد فريد شوقي

وأضاف البيان: «إلى جانب جذورها الفنية الممتدة، نجحت ناهد في وضع بصمتها الخاصة والإسهام بقوة، من خلال عملها كمنتجة، في أعمال سينمائية ودرامية مهمة.. خالص تعازينا لأسرة الراحلة ولكل أسرة الفن المصري والعربي».