بعد مقتل عدد من جنوده في حي الشجاعية.. معلومات عن لواء جولاني الإسرائيلي

قبل ساعات قليلة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 10 جنود إضافيين قتلوا، بينهم قائد كتيبة في لواء جولاني، خلال المعارك الدائرة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعدما دخلوا أحد المباني في حي الشجاعية لتفتيشه خلال عملية المسح الميداني، لكنهم تعرضوا لإطلاق نار من قِبل مقاتلين فلسطينيين وتم تفجير عبوة ناسفة أيضًا، بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان».

استهداف قائد وجنود كتيبة بلواء جولاني

وعقب تقسيم القوة الإسرائيلية لقسمين، قام المقاتلون الفلسطينيون بتفجير عبوة ناسفة ثالثة، لتُقهر أسطورة الأقوى في جيش الاحتلال بعد مقتل جنود وضباط إسرائيلين في كمين الشجاعية.

وبعد استهداف كتيبة تابعة للواء جولاني، تقدم «الوطن»، معلومات عنه، وفق ما نشرته وسائل إعلام أجنبية بينها إسرائيلية، وهي كالتالي.

- روج جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي أن لواء جولاني من أقوى الكتائب ولُقب بـ«نخبة الجيش الإسرائيلي».

- زعم جيش الاحتلال قوته لكن جرى استهدافه من قبل مقاتلين فلسطينيين وهو ما يدحض رواية إسرائيل حول قوته.

- أسقط مقاتلون فلسطينيون 10 من جنوده وقائد كتيبة دفعة واحدة، فضلا عن قتل 3 آخرين.

- يعتبر اللواء الأكثر خسارة في جيش الاحتلال.

- يعتبر هذا اللواء سيئ السمعة عالميا، لارتكاب جنوده جرائم حرب كثيرة ضد الإنسانية على مدار 70 عاما، وفق وسائل إعلام أجنبية.

- يتبع لواء جولاني لتشكيل «جاعاش» ضمن القيادة الشمالية، والذي يشمل 4 كتائب هي: الكتيبة الـ12- كتيبة باراك، الكتيبة الـ13 - كتيبة جدعون، الكتيبة الـ51 - الكتيبة الأولى، وقائد الكتيبة.

معلومات عن لواء جولاني

- يتكون شعار اللواء من مربع بني صغير على خلفية صفراء وشجرة زيتون إضافة لأحذية مشاة سوداء، وعبارة اللواء هي «جولاني لي».

- يمتلك لواء جولاني تاريخًا حافلًا بالمعارك، إذ دخل في حرب عام 1948 رسميًا ضمن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

- في معركة قدس احتل لواء جولاني رفح وفتح مدخلًا لقوّات الدعم الإسرائيلي.

- في حرب عام 1967 كانت معركة جولاني احتلال منطقة تل فاخر من السوريين.

- اشترك لواء جولاني في كامل العمليات البرية في غزة.

- لواء جولاني الوحيد الذي يمتلك السيارة المدرعة «نمار»، والأسلحة الشخصية للمقاتلين في اللواء هي أسلحة مختلفة، مثل أسلحة إطلاق النيران الرشاشة، وقاذفة القنابل اليدوية، والمدفع الرشاشة، بالإضافة إلى الأسلحة الشخصية.