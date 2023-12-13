تفاصيل كمين الشجاعية.. أسفر عن مقتل قائد كتيبة في لواء جولاني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن 10 جنود إضافيين قتلوا، بما في ذلك قائد كتيبة في لواء جولاني برتبة مقدم، خلال المعارك التي جرت مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

تفاصيل كمين الشجاعية

وذكرت الهيئة أن الجنود والضباط دخلوا أحد المباني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة لتفتيشه خلال عملية المسح الميداني، وبمجرد دخولهم المبنى، تعرضوا لإطلاق نار من قِبل مقاتلين فلسطينيين وتم تفجير عبوة ناسفة أيضًا، بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان».

ونشبت مواجهات عنيفة بين الطرفين، وخلال ذلك تم تقسيم القوة الإسرائيلية إلى قسمين.

وتوجهت قوة إضافية إلى المكان لتقديم المساعدة والإنقاذ، وفي تلك اللحظة فجّر المقاتلون الفلسطينيون عبوة ناسفة أخرى، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين جنود الجيش الإسرائيلي.

وبعد ذلك، قام المقاتلون الفلسطينيون بتفجير عبوة ناسفة ثالثة مستهدفة القوة الإسرائيلية، وعقب هذا الحادث، طلب الجنود الناجين الدعم الجوي، حيث استخدمت المروحيات لنقل المصابين وجثث القتلى من موقع الحادث.

ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليًا بالتحقيق فيما إذا كان الهجوم له صلة بوجود نفق في المبنى، استخدمه المقاتلون الفلسطينيون في الكمين.

عدد قتلى جيش الاحتلال يصل 115 جنديًا

وبهذه الإحصائية، يصل عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر إلى 115 جنديا، كما صرح الاحتلال الإسرائيلي أن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة خلال المعارك الشرسة وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ووفقاً للإعلان الصادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم، عبر منصة «إكس»، تأكد مقتل ثمانية جنود، بينهم ثلاثة ضباط.

وذكر الجيش أن المقدم تومر جرينبرج البالغ من العمر 35 عامًا، قائد «الكتيبة 13» في لواء جولاني، لقي حتفه في المعارك مساء أمس، في القطاع أثناء التصدي للفصائل الفلسطينية.

ووفقًا للإعلان، أكد مقتل ضابطين آخرين برتبة رائد، وهما الرائد روعي ملداسي البالغ من العمر 23 عامًا، قائد سرية في الكتيبة 13 ضمن لواء جولاني، بالإضافة إلى الرائد موشيه أفرام بار أون (23 عامًا)، قائد سرية في الكتيبة 51 ضمن اللواء ذاته.

ولواء جولاني هو وحدة مشاة مرموقة تعتبر الأكبر والأهم في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتعد جزءًا من قوات النخبة الأبرز.

ومنذ بداية اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 442 ضابطًا وجنديًا.