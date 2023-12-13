مسؤول أمريكي: إدارة بايدن نصحت إسرائيل بعدم توسيع نطاق المعارك مع حزب الله

صرح مسؤولون أمريكيون، بأن واشنطن نصحت إسرائيل بعدم فتح جبهة أخرى في الحرب عبر شن هجوم واسع النطاق على حزب الله.

فيما أشار مصدر بالكونجرس، إلى أن الخارجية الأمريكية لم تقدم ضمانات بشأن مراقبة استخدام ذخائر الدبابات المقدمة لإسرائيل.

وقال البيت الأبيض، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيزور إسرائيل الخميس والجمعة وسيلتقي نتنياهو وحكومة الحرب، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.