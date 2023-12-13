«العالمية لخريجي الأزهر» تكرم محافظ جنوب سيناء لجهوده في التنمية

أهدت الدكتورة فاطمة كشك، مدير فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع الدقهلية، ورئيس لجنة المرأة والطفل بالمجلس الإسلامي، ورئيس وفد المنظمة، اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، درع المنظمة تقديرا لجهوده ومساعيه الدؤوبة لتنمية سيناء.

تكريم محافظ جنوب سيناء لحصوله على درجة الدكتوراه

وهنأ الوفد، محافظ جنوب سيناء؛ لحصوله على درجة الدكتوراه في فلسفة الإستراتيجية القومية عن موضوع «التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب»، بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية.

ضم وفد المنظمة، مضر عبد السميع نوار، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بجنوب سيناء، وأحمد حميد، نائب مدير المكاتب الداخلية بالمنظمة، وعمرو ربيع، مسؤول العلاقات العامة، وأيمن حجازي مسؤول الشؤون المالية والإدارية بالمجلس، ومحمد شفيق مسؤول العلاقات الخارجية بالمجلس.