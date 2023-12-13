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«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة أسدود في غلاف قطاع غزة

كتب:

أحمد شوقي
05:22 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
غزة «أرشيفية»

غزة «أرشيفية»

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة أسدود، في غلاف قطاع غزة. 

 

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بقلم أحمد شوقي