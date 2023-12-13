«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة أسدود في غلاف قطاع غزة كتب: أحمد شوقي 05:22 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023 غزة «أرشيفية» أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة أسدود، في غلاف قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: أنباء عن استهداف الحوثيين بارجة أمريكية وناقلة نفط بالبحر الأحمر «القاهرة الإخبارية»: الجيش الإسرائيلي يتجه لرفع سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية «القاهرة الإخبارية»: سفينة حربية أمريكية تسقط مسيرة يشتبه في تبعيتها للحوثيين القاهرة الإخبارية: إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل القاهرة الإخبارية قطاع غزة بقلم أحمد شوقي