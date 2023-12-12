القاهرة الإخبارية: إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل كتب: هاجر عمر 09:09 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 صواريخ نحو إسرائيل أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الإعلام الإسرائيلي كشف عن إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنوب نابلس وشمال أريحا بالضفة الغربية قوات الاحتلال تواصل سياسة هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة بيت لحم الفصائل الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي.. التحام من نقطة الصفر (فيديو) قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تدمير الطرق في الضفة الغربية قوات الاحتلال تستهدف الطلاب الفلسطينيين بحملات اعتقالات «الصحة الفلسطينية»: قوات الاحتلال تحاصر مدرسة تضم أكثر من 10 آلاف نازح في غزة قوات الاحتلال الفصائل الفلسطينية غزة فلسطين بقلم هاجر عمر