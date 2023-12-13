محافظ جنوب سيناء يصدق على جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل

صدق اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء على جدول امتحانات الفصل الدراسي محافظة جنوب سيناء الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 بمحافظة جنوب سيناء، وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على مذكرة العرض من محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء

وجاءت مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية كالأتي:

الصف الرابع والخامس والسادس رسمي وخاص، تبدأ من السبت 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة 5 أيام.

مدرسة الفصل الواحد الصف الثاني تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأحد 14 يناير 2024 لمدة يومين .

مدرسة الفصل الواحد الصف الثالث تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الإثنين 15 يناير 2024 لمدة 3 أيام.

مدرسة الفصل الواحد الصفوف الرابع والسادس تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الثلاثاء 16 يناير 2024 لمدة 4 أيام.

مدرسة الفصل الواحد الصف الخامس تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الثلاثاء 17 يناير 2024 لمدة 5 ايام.

مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الرابع والسادس تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة 5 أيام.

مدرسة الصم وضعاف السمع الصف السابع والثامن سمعي تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة 5 أيام.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية :

الصف الأول والثاني الإعدادي رسمي وخاص تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة 5 أيام.

الصف الثالث الإعدادي الشهادة الإعدادية تبدأ من الأحد الموافق 21 يناير 2024 وتنتهي الخميس 25 يناير 2024 لمدة 5 أيام.

مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الأول والثاني الإعدادي تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة 5 أيام.

مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الثالث شهادة إعدادية تبدأ من السبت الموافق 21 يناير 2024 وتنتهي الخميس 25 يناير 2024 لمدة 5 أيام.

مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية

الصف الأول الثانوي العام رسمي وخاص تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 24 يناير 2024 لمدة 10 أيام .

الصف الثاني الثانوي العام رسمي وخاص تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الإثنين 22 يناير 2024 لمدة 8 أيام.

الصف الأول والثاني الثانوي صناعي فني تبدأ من الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة 8 أيام.

الصف الأول والثاني الثانوي تجاري فني تبدأ من الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة 8 أيام .

الصف الأول والثاني الثانوي زراعي فني تبدأ من الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة 8 أيام .

الصف الثاني فندقي فني تبدأ من الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة 8 أيام .

الصف الأول فندقي فني تبدأ من الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتنتهي الخميس 18 يناير 2024 لمدة 9 أيام .

مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الأول سمعي فني تبدأ من الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتنتهي الثلاثاء 16 يناير 2024 لمدة 7 أيام

مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الثاني سمعي فني الفصل الدراسي الأول تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة 5 أيام