أميرة العايدي تعود للسينما بعد غياب 3 أعوام بـ«جبل الحريم»

تعود الفنانة أميرة العايدي، إلى الساحة السينمائية، خلال الفترة القليلة المُقبلة، بعد غياب دام نحو 3 أعوام تقريبًا، منذ فيلم «صابر وراضي» الذي عُرض عام 2020.

وقال المؤلف فتحي الجندي، لـ«الوطن»، إنّ أميرة العايدي، تعود إلى السينما من خلال فيلم «جبل الحريم»، الذي انطلق تصويره قبل أيام، إذ تُشارك في بطولته بجانب مجموعة أخرى من الممثلات، أبرزهن سوسن بدر ووفاء عامر ونهال عنبر.

أضاف «الجندي»، أنّ أميرة العايدي تؤدي دورًا مهمًا خلال الأحداث، مُعربًا عن آماله بأن ينال العمل إعجاب الجمهور فور طرحه في السينمات عام 2024.

صابر وراضي.. آخر تجارب أميرة العايدي السينمائية

يذكر أنّ آخر التجارب السينمائية للفنانة أميرة العايدي، كانت فيلم «صابر وراضي» بطولة أحمد آدم، ومحسن محيي الدين، ورزان مغربي، ومحمد مهران، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا حول رجل أعمال قعيد يُدعى «راضي»، يقرر توظيف أحد الأشخاص لرعايته فيتقدم للوظيفة «صابر»، وتحدث بينهما العديد من المفارقات الكوميدية.