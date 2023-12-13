«تعليم النواب» توافق على مشروع قانون نقابة التكنولوجيين

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، اليوم الثلاثاء، على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار وتنظيم قانون نقابة التكنولوجيين.

نقابة التكنولوجيين

ويعمل مشروع القانون على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة؛ بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم. وهذا المشروع طال انتظاره للآلاف من المتخصصين.

مجلس النواب

ووفقا لمشروع القانون الذي ناقشته لجنة التعليم في مجلس النواب فإنه يتمتع بعضويه النقابة الحاصلون على درجة البكالوريوس من كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي والجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، والشهادات المعادلة لها، وذلك بالتنسيق بين مجلس النقابة ووزارة التعليم العالي.

ووفقا لما تم التوافق عليه سيكون للنقابة أعضاء ممارسين للمهنة وأعضاء أخصائيين، وأعضاء استشارين، حسب الدرجات العلمية والخبرة في مجال الاختصاص أسوة بالنقابات الأخري.

وقال النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن أهمية مشروع القانون تكمن الذي طال انتظاره ويستوعب فئات متميزة لم يكن لها نقابة سابقا تدافع عن مصالحهم، لافتا إلى أن حرص اللجنة على صياغة مشروع قانون يتلافى جميع الصعوبات أو الإشكاليات التي أثرت على عمل النقابات الأخرى.

وتوقع «هاشم» أن تكون نقابة التكنولوجيين من أقوى النقابات المهنية تأثيرا في المجتمع خلال الفترة القادمة، لاسيما وأهميتها لقطاع كبير من المتميزين والقادرين على ترسيخ التقدم العلمي والتكنولوجي لمصر.